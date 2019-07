Hannover Nach der heftigen Kritik der drei Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern an der Vergabe der Batterieforschungsfabrik an den nordrhein-westfälischen Standort Münster stellt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ihnen Unterstützung in Aussicht. Zugleich verteidigte sie die Maßnahme. „Es ging ausschließlich um die Frage, welches Konzept für die Batterieforschung in Deutschland den höchsten Grad an Exzellenz aufweist, und welches Konzept den breitesten Nutzen für die Wirtschaft bringt.“

Die Vergabe des 500 Millionen Euro schweren Förderprogramms an Münster und weitere NRW-Städte wie Ibbenbüren und Aachen hatte breite Kritik hervorgerufen. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderten Stephan Weil (SPD), Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) die Bundesregierung auf, ihre Entscheidung zu überdenken. Man halte die eigenen Bewerberstandorte Salzgitter, Ulm und Augsburg für weit besser geeignet, heißt es in dem Schreiben.

Karliczek stellte den Standorten allerdings ebenfalls Finanzmittel in Aussicht: „Damit in der Batterieforschung und -herstellung die deutsche Wirtschaft den Aufholprozess erfolgreich gestalten kann, werden wir auch die anderen Kompetenzzentren fördern, die sich am Wettbewerb beteiligt haben“, erklärte die Ministerin.

Dies sei von Anfang an Teil des Dachkonzepts gewesen, und „ist vielleicht nicht überall angekommen“, erklärte die CDU-Politikerin. „Schon in dieser Woche finden dazu erste Gespräche mit den ersten Standorten statt. Ich bin auch gern bereit, die Entscheidung und die weiteren Schritte in Gesprächen persönlich zu erläutern“, erklärte Karliczek.