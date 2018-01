Hannover Nach dem Boom der vergangenen Jahren pendelt sich die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern in Niedersachsen wieder auf normale Durchschnittswerte ein. 2017 lag ihre Zahl bei 986 strafbefreienden Anzeigen, teilte das niedersächsische Finanzministerium mit. 2016 waren es noch 1077 Anzeigen, die ihren Urhebern Straffreiheit sichern. Die Zahlen waren nach gesetzlichen Verschärfungen Anfang 2015 stetig zurückgegangen. Damals war es für Menschen mit unversteuertem Schwarzgeld deutlich teurer geworden, straffrei per Selbstanzeige davonzukommen. Zwischen 2013 und 2015 hatten sich zusammen mehr als 9000 Menschen bei den Finanzbehörden angezeigt. In den Jahren zuvor lag der Jahresschnitt bei 1200.

„Mit 986 Selbstanzeigen liegen wir für 2017 unter dem langjährigen Schnitt“, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Er sprach von einem guten Trend: „Das zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen richtig waren und sind; von daher war zu erwarten, dass die Zahl der Selbstanzeigen irgendwann nicht nur wieder rückläufig, sondern wegen der Rückkehr von Bürgern in die Steuerehrlichkeit auch nachhaltig niedriger sein wird.“ Parallel dazu müsse nun aber auch der Druck auf Steuersünder weiterhin aufrechterhalten bleiben.

In den niedersächsischen Zahlen sind jedoch nicht nur Steuersünder enthalten, die Vermögen im Ausland versteckt haben. Denn eine Trennung von solchen Steuerzahlern, die sich wegen Unregelmäßigkeiten auch im Inland selbst anzeigten, lag zum Jahresbeginn noch nicht vor. Auch die Gesamtsumme des von den reuigen Steuersündern im Vorjahr nachgezahlten Geldes wird noch ermittelt.

In Bremen, wo statistisch nur Selbstanzeigen mit Bezug zu ausländischen Einkünften ausgewertet werden, liegt für 2017 auch noch keine abschließende Auswertung vor. Bis zum 13. Dezember 2017 gab es 29 derartige Selbstanzeigen. Zum Vergleich: 2016 gab es 56 davon, mit einem Mehrergebnis (nur Steuern) von 2,06 Millionen Euro.

In der Vergangenheit handelte es sich bei den meisten Steuersündern um Menschen, die nicht deklarierte Geldbeträge in Luxemburg, der Schweiz oder Liechtenstein angelegt haben. Das lange Zeit herrschende Bankgeheimnis wurde dort durch ein internationales Abkommen aufgeweicht. Informationen zu Konten und Erträgen werden nun ausgetauscht.