Hannover Die Computer in Niedersachsens Finanzämtern funktionieren nach mehrtägigen Störungen wieder. Die Ämter können wieder auf ihre IT-gestützten Verfahren zugreifen, wie das Landesamt für Steuern am Freitag in Hannover mitteilte. Aus Sicherheitsgründen würden jedoch bis auf weiteres E-Mails mit bestimmten Anhängen nicht zugestellt. In dringenden Fällen seien die Behörden über andere Kommunikationswege wie etwa das Onlineportal www.elster.de sowie per Telefon und Fax zu erreichen.

Bei einem routinemäßigen Lasttest hatte sich das zentrale Rechenzentrum für die 141 Finanzämter in Norddeutschland in der Nacht auf Dienstag heruntergefahren. Betroffen waren insgesamt 28.500 Mitarbeiter der Finanzämter in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.