Hannover Niedersachsens Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin in guter Verfassung. Die anhaltende Frühjahrsbelebung im April hat die Arbeitslosenquote erneut sinken lassen, wie am Dienstag die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Landesweit waren 215.025 Menschen arbeitslos gemeldet - 2,7 Prozent weniger als im Vormonat und 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Auf die Arbeitslosenquote hatte der Rückgang einen vergleichsweise leichten Einfluss: sie liegt nun bei 5,0 Prozent (März: 5,1 Prozent). „Die Arbeitslosigkeit ging in allen Alters- und Personengruppen zurück, am stärksten profitierten Unter-25-Jährige von dem hohen Personalbedarf der Betriebe“, sagte Agentur-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh.

Sie sieht den Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung: In Niedersachsen sind 77 890 freie Stellen gemeldet. Höltzen-Schoh appellierte an Arbeitgeber, sich mehr für Menschen mit Behinderung zu öffnen: „Hier schlummert ein Potenzial, das oft aufgrund falscher Annahmen ungenutzt bleibt.“ Viele Menschen mit Behinderung verfügten oft über gefragte Qualifikationen; zudem spielten manche Handicaps für den Arbeitsplatz meist überhaupt keine Rolle.

Von Unterbeschäftigung waren im April 305.661 Menschen in Niedersachsen betroffen - 4,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Dazu gehören Kurzarbeiter, kurzfristig arbeitsunfähige Menschen sowie alle, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen - etwa zur beruflichen Eingliederung oder zur Weiterbildung.

Regional betrachtet bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor allem im Westen der Landes sehr gut: Besonders niedrige Arbeitslosenquoten haben das Emsland (2,2), die Grafschaft Bentheim (2,4) sowie die Kreise Osnabrück (2,9) Oldenburg (3,2) sowie Osterholz und Vechta (beide 3,3). Schlechter als im Landesschnitt sieht es dagegen weiter an der Küste in den Städten Wilhelmshaven (10,3 Prozent) und Emden (7,9) sowie den Kreisen Aurich (6,3) und Wittmund (5,1) aus. Auch im Kreis Lüchow-Dannenberg (6,9 Prozent) und in der Stadt Salzgitter (8,9 Prozent) ist die Arbeitslosenquote höher als im Landesschnitt.

Im kleinsten Bundesland Bremen waren im April mit 34.818 Menschen 0,1 Prozent weniger ohne Job als im März und 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank dort leicht auf 9,7 Prozent. Für Menschen mit geringen Qualifikationen, länger andauernder Arbeitslosigkeit oder unzureichenden Deutschkenntnissen sei es jedoch nach wie vor schwierig, einen Job zu finden.