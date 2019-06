Warnstreiks im Großhandel

Hannover /Neuenkruge In der Tarifrunde des niedersächsischen und bremischen Großhandels gab es am Dienstag weitere Warnstreiks. Zu einem Arbeitskampf seien die insgesamt mehr als 2000 Beschäftigten an den Edeka-Lagerstandorten in Wiefelstede und Lauenau sowie am Umschlagpunkt Braunschweig und beim Foodservice Weyhe aufgerufen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft „Verdi“ morgens. Von den Standorten aus werde ein Großteil der Edeka-Märkte und Großkunden in Niedersachsen/Bremen beliefert.