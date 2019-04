Neuer Konflikt um Düngung

Hannover Die erneute Diskussion um eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung stellt Niedersachsens Landwirte nach Ansicht des Landvolkverbandes vor unlösbare Umsetzungsprobleme. „Die aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeiteten Vorschläge verkennen die Realität auf unseren Höfen“, urteilt Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. „Die Vorgaben zu einer Düngung unterhalb des Pflanzenbedarfs widersprechen den Qualitätsanforderungen unserer direkten Käufer und damit auch der Verbraucher“, schildert Schulte to Brinke. So sieht er die Qualitätsweizenerzeugung für Brotgetreide und auch den Anbau von Winterraps als wichtiger Öl- und Futterpflanze für Insekten und als Lieferant eiweißhaltiger Futtermittel als gefährdet an. Aber auch die Anbauer von Obst und Gemüse könnten mit den in Aussicht gestellten Vorschriften keine Produkte mehr in der gewünschten Qualität liefern. Dies betreffe auch Ökobauern. „Damit wird das saisonale und regionale Angebot an Gemüse und Obst radikal ausgebremst“, sagte Schulte to Brinke.