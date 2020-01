Tesla überholt VW beim Börsenwert

Hannover /New York Der US-Elektroautobauer Tesla hat seinen Höhenflug an der Börse fortgesetzt und dabei inzwischen den Wert von Volkswagen übertroffen. Am Donnerstagmittag stand das Unternehmen von Gründer Elon Musk bei der Marktkapitalisierung – dem aktuellen Kurs multipliziert mit der Menge umlaufender Aktien – bei 102,6 Milliarden Dollar. Mit umgerechnet 92,6 Milliarden Euro lag dieser Wert über demjenigen von VW (knapp 89,6 Milliarden Euro).