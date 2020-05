Niedersachsen ist bundesweit Vorletzter bei Ärztedichte

Hannover In Niedersachsen kommen auf einen Arzt rechnerisch rund 238 Einwohner. Damit liegt das Land bundesweit auf dem vorletzten Platz, nur in Brandenburg ist die Ärztedichte noch geringer. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Statistik der Bundesärztekammer hervor. Deutschlandweit kommen demnach auf einen Arzt rund 200 Einwohner.

Dennoch ist die Zahl der Ärzte in Niedersachsen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Prozent auf knapp 33 500 gestiegen. Etwa 41 Prozent der Ärzte arbeiten ambulant, also beispielsweise in Arztpraxen. Generell sind jedoch viele der berufstätigen Mediziner nicht in der Patientenversorgung tätig, sondern etwa in Behörden, in Medizinmedien oder in der Industrie.

