Niedersachsen zahlt über 825 Millionen Euro Soforthilfe aus

Hannover Niedersachsen hat seit März mehr als 825 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt. Das teilte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Sonntag zum Ende des Förderprogramms mit. Die Hilfen seien von der NBank auf Basis von mehr als 148 000 Anträgen ausgezahlt worden, sagte er. Hinzu kommen etwa 6400 Anträge auf Liquiditätskredite in Höhe von rund 270 Millionen Euro.

Ab Juni soll es ein neues Programm der Bundesregierung geben. Das Land Niedersachsen will zudem einen zweiten Nachtragshaushalt vorschlagen, um die Wirtschaft weiter zu unterstützen.

