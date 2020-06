Niedersachsen vor Bayern

Hannover Niedersachsen und Bayern gelten als die Agrarstandorte schlechthin. Mit 2,6 bzw. 3,1 Millionen Hektar besitzen sie die größten Agrarflächen und mit 1,2 Millionen bzw. über 860 000 Tieren die meisten Kühe. Am großen Unterschied der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe mit über 86 000 in Bayern und knapp 37 000 in Niedersachsen, ließen sich jedoch große Strukturunterschiede erkenne, so das Landvolk in Hannover. Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen teilen sich die ersten drei Plätze bei der Agrarfläche, der Zahl der Milchkühe und Schweine. Bei Letzteren liegt Niedersachsen nach den Daten der letzten Viehzählung mit 8,2 Millionen Schweinen auf Platz 1 vor NRW mit 6,9 Millionen und Bayern mit 3,1 Millionen Schweinen.

