Land fördert Zentrum für Ärzte in Nordenham

Hannover /Nordenham Wegen des eklatanten Hausärztemangels erprobt Niedersachsen ein neues Modell zur Versorgung von Menschen im ländlichen Raum. Bis 2022 soll ein solches „Regionales Versorgungszentrum“ (RVZ) auch in Nordenham (Wesermarsch) entstehen, wie Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Bezirksstellen Oldenburg und Wilhelmshaven der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), auf NWZ-Anfrage bestätigte. Bereits heute gebe es dort einen eklatanten Hausärztemangel. Zwei der landesweit 20 direkt von der KVN finanzierten Stellen sind in Nordenham. Scherbeitz zufolge wird auch über eine Außenstelle in Butjadingen nachgedacht. An dem RVZ beteiligen sich Land, Landkreis und die Stadt Nordenham. Das erste der zunächst drei Regionalzentren entsteht Ende 2021 in Nordholz (Kreis Cuxhaven), wo Regionalministerin Birgit Honé (SPD) am Montag den Förderbescheid überreichte.

