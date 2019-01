NordLB: DGB für öffentliche Lösung

Hannover Im Ringen um eine Rettung der NordLB positionieren sich die Gewerkschaften gegen eine private Lösung: DGB und „Verdi“ plädierten dafür, die Bank müsse in öffentlichem Besitz gehalten werden.

Die Opposition im niedersächsischen Landtag fordert laut „HAZ“ eine Beteiligung des Parlaments: FDP und Grüne wollten notfalls eine Sondersitzung des Landtages beantragen. In einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schrieben Grünen-Fraktionschefin Anja Piel und FDP-Fraktionschef Stefan Birkner, Niedersachsen wolle sich möglicherweise mit einem Milliardenbetrag an einer Kapitalspritze beteiligen.

Inwieweit die kommende Lösung Belastungen für die Sparkassen bedeuten würde und ob es Probleme mit dem Beihilferecht geben könnte, blieb offen. Am Freitag endete offenbar eine Angebotsfrist für die privaten Investoren.