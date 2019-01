NordLB: Entscheidung steht an

Hannover Das Bieterverfahren um eine Beteiligung an der Norddeutschen Landesbank (NordLB/Hannover) steuert auf eine Richtungsentscheidung zu. An diesem Freitag endet die Angebotsfrist für die privaten Investoren, hieß es am Mittwoch aus Bankenkreisen. Offiziell wollte sich keine der Parteien äußern.

Zurzeit läuft ein Verfahren für den Einstieg bei der Bank, an dem laut inoffiziellen Berichten noch drei private Investoren beteiligt sind. Allerdings gibt es intensive Gespräche nur noch mit zweien. Laut „Börsen-Zeitung“ ist nun auch die Sparkassen-Organisation DGSV mit einem breiten Mandat ausgestattet, um sich aktiv an einer Lösungssuche zu beteiligen. Im Sparkassenlager herrscht Sorge vor Abschreibungsbedarf und eventueller Haftung.

Die NordLB hat seit Längerem Probleme mit Schiffskrediten. Zugleich muss die Bank der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, an der auch Niedersachsens Sparkassen beteiligt sind, ihre Kapitaldecke stärken, um steigenden Anforderungen der Aufsicht gerecht zu werden. Dafür wurde auch das Bieterverfahren angestoßen.