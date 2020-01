Nur 54 neue Windräder im Land

Hannover Der Ausbau der Windenergie ist im vergangenen Jahr fast zum Erliegen gekommen – auch in Niedersachsen. Nur 54 neue Windkraftanlagen an Land wurden 2019 zwischen Harz und Nordsee in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung der neuen Anlagen lag bei 181,2 Megawatt – ein Minus von rund 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Da gleichzeitig 12 Anlagen stillgelegt wurden, lag der Nettozubau mit 172,5 Megawatt noch niedriger. Das zeigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land.

Im bundesweiten Vergleich schnitt Niedersachsen noch relativ gut ab: Lediglich in Brandenburg wurden mit 57 Windrädern mehr gebaut. Insgesamt wurden 276 Anlagen mit einer Leistung von 940,2 Megawatt errichtet. Das bedeutet einen Rückgang von mehr als 60 Prozent zum Vorjahr, als noch 2,46 Gigawatt zugebaut wurden.