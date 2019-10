Hannover /Oldenburg Niedersachsens Landwirtschaft will sowohl die eigene Anpassung an den Klimawandel als auch den Klimaschutz vorantreiben. Dazu stellte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Sitz in Oldenburg) am Dienstag in Hannover im Rahmen ihrer Erntebilanz zahlreiche Ansatzpunkte vor. „Die Landwirtschaft ist von den extremeren Witterungsbedingungen der am stärksten betroffene Wirtschaftsbereich“, sagte Kammerpräsident Gerhard Schwetje. Das zeige auch die Ernte 2019.

Als Beispiele für die Klimaanpassung nannte der Kammerpräsident eine vielfältigere Fruchtfolge, wassersparende Anbauverfahren oder eine effizientere Düngung. Auch sollte über den Anbau von Sonderkulturen nachgedacht werden, etwa Zwiebeln oder Möhren. „Da importiert Deutschland noch zu viel Ware“, so Schwetje.

Auch als Verursacher von Treibhausgasen sieht die Kammer für die Landwirtschaft eine Reihe von Ansatzpunkten zur Verringerung. Eine Erhöhung des Humusanteils in Ackerböden binde dauerhaft Treibhausgase. Mit neuen Ausbringungstechniken bei der Gülle-Düngung könne Stickstoff effizienter eingesetzt werden. Eine klimaneutrale Milchwirtschaft etwa sei aber schlichtweg nicht möglich.

Die Kammer helfe den Landwirten bei Klimaanpassung und Klimaschutz. So wurde für die Höfe ein praxisorientiertes Klimabilanzwerkzeug entwickelt. „Bei ersten Berechnungen wurde ein durchschnittliches Vermeidungspotenzial von 50 Tonnen Treibhausgas je Betrieb und Jahr lokalisiert“, stellte Schwetje fest.