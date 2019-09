Hannover /Oldenburg In Niedersachsen wurde 2019 nach vorläufigen Ergebnissen eine Getreideernte von 6,0 Millionen Tonnen eingefahren, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt von 2012 bis 2017 fällt die Getreideernte jedoch fünf Prozent geringer aus. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN/Hannover) weiter mitteilte, ist die Ernte im Landesschnitt höher ausgefallen als während der schnellen Abreife im heißen und trockenen Juli befürchtet worden war.

Bei der Ertragsverteilung innerhalb von Niedersachsen zeigt sich das typische Bild eines Jahres mit Sommertrockenheit. Die höchsten Erträge wurden in den Marschen eingefahren sowie in den Regenstaulagen um dem Harz. So hat die hohe Wasserspeicherfähigkeit der Marschböden eine bessere Wasserversorgung beim Getreide bis zur Ernte gewährleistet.

Ganz anders zeigt sich hingegen das Bild auf den vielen Sandböden zwischen der Küste und den Lößböden südlich des Mittellandkanals. Ohne Beregnung gab es starke Ertragsrückgänge gegenüber Normaljahren.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist daraufhin, dass auch die Rapsernte 2019 um etwa zehn Prozent unter dem sechsjährigen Mittel liegt.