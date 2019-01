Hannover /Oldenburg /Bremen Viele Geschäfte und Geldautomaten haben am Mittwoch aufgrund eines Warnstreiks von Geldtransport-Fahrern kein frisches Bargeld bekommen. In Niedersachsen und Bremen seien neun Standorte verschiedener Sicherheitsdienstleister bestreikt worden, teilte die Gewerkschaft „Verdi“ mit.

Am Mittag demonstrierten mehr als 100 Beschäftigte der Geld- und Wertdienste in Hannover mit Trommeln und Trillerpfeifen für mehr Gehalt.

Nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden hatte „Verdi“ die bundesweit 12 000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag werden die Tarifverhandlungen in Berlin fortgesetzt. „Verdi“ fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro bzw. eine Erhöhung der Gehälter um 250 Euro monatlich. Laut „Verdi „liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransport-Fahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat.

Auf Nachfrage der NWZ hieß es vonseiten der Oldenburgischen Landesbank (OLB), der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und der Volksbank Oldenburg, dass der Streik keine bzw. keine nennenswerten Auswirkungen auf den Bargeldfluss hatte. Sowohl an den Automaten als auch in den Filialen sei genügend Geld vorrätig gewesen. Vonseiten der OLB hieß es, dass „vorübergehende Engpässe in der Bargeldver- und -entsorgung aber generell möglich“ seien. „Speziell an unseren Standorten im Bereich Oldenburg und Umland ist die Lage aber zurzeit recht positiv. Diese Standorte werden von unserem Dienstleister trotz des Warnstreiks größtenteils versorgt.“