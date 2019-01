Hannover /Oldenburg /Emden Das Wirtschaftswachstum wird sich nach einer Unternehmensbefragung der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen in diesem Jahr abgeschwächt fortsetzen. Der Handelskonflikt der USA mit China und die dortige Wirtschaftsflaute führten dazu, dass etliche Unternehmen ihre Umsatzziele senken und Ertragsziele zurückschrauben müssten, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen, Horst Schrage, am Freitag in Hannover. Die Auswirkungen eines ungeregelten Brexit blieben indes begrenzt. Erwartet wird ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent und eine weiterhin positive Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Auch in den Unternehmen im Oldenburger Land ist die Stimmung zum Ende des vergangenen Jahres abgekühlt. Nach Angaben der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer sank der Konjunkturklimaindex der regionalen Wirtschaft, für den rund 450 Unternehmen befragt wurden, um 2,6 Zähler auf 115,1 Punkte und liegt damit erstmals seit zwei Jahren unterhalb des Fünf-Jahres-Durchschnitts von 117,0 Punkten.

Vor allem der Brexit und der Handelsstreit zwischen den USA und China bereiten Sorgen, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Hildebrandt am Freitag gegenüber der NWZ. Er beruhigte allerdings, dass „trotz aller Risiken kein unmittelbarer Konjunktureinbruch“ bevorstehe. Die Konjunktur schalte lediglich einen Gang zurück, die Binnenkräfte blieben stark, erklärte Hildebrandt.

Auch bei den Unternehmen in Ostfriesland hat sich die Stimmung eingetrübt. Der Konjunkturklimaindikator hatte mit 117 von 200 möglichen Punkten im vergangenen Jahr seinen Höchststand im ersten Quartal. Zum Jahresende ist er auf 106 Punkte – und damit leicht unter den langjährigen Durchschnitt – gesunken, teilte die IHK für Ostfriesland und Papenburg am Freitag auf NWZ-Nachfrage mit. Dennoch bezeichneten die meisten der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ oder „befriedigend“. Befragt wurden rund 200 Unternehmen.

„Die Aussichten für dieses Jahr sind unter dem Strich immer noch gut. Aber der Optimismus in unserer Wirtschaft ist zu Beginn dieses Jahres nicht mehr ganz so ausgeprägt wie noch vor einem Jahr um diese Zeit“, sagte Dr. Bernhard Brons, Präsident der IHK für Ostfriesland und Papenburg.

