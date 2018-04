Hannover /Oldenburg Fahrraddiebe haben in Niedersachsen und Bremen im vergangenen Jahr seltener zugeschlagen als 2016. In Niedersachsen registrierten die Behörden 2017 insgesamt 33 491 Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl, geht aus der Kriminalstatistik hervor. Das waren rund acht Prozent weniger als im Jahr zuvor. Auch in Bremen zeigten die Besitzer weniger gestohlene Räder an: 2017 gab es dort mit 5025 Fällen sogar 19 Prozent weniger Diebstähle als im Vorjahr.

Die Ermittler konnten aber nur relativ wenige Fälle aufklären. Die Quote lag im vergangenen Jahr in Niedersachsen bei 13,7 und in Bremen sogar nur bei 3,2 Prozent.

Generell werden Fahrräder häufig dort gestohlen, wo viele Menschen sie nutzen. Schwerpunkte sind Göttingen und Oldenburg. Beide Orte schnitten bei einem ADFC-Test schlecht ab, bei dem 2016 bundesweit mehr als 120 000 Menschen die Situation für Radfahrer bewerteten. Befragte nannten dort häufigen Fahrraddiebstahl als einen Negativ-Faktor.