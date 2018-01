Hannover /Oldenburg Glänzende Zuwächse und trotzdem letzter Tabellenplatz: Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard Schwetje zieht eine durchaus gemischte Bilanz für die Öko-Landwirtschaft in Niedersachsen. Mit der Rekordzahl von 1616 Öko-Betrieben im Jahr 2016 wächst zugleich die bewirtschaftete Fläche um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun über 87 000 Hektar. Das sind 3,4 Prozent der gesamten niedersächsischen Acker- und Grünflächen – und die rote Laterne im Vergleich der Bundesländer: In Bayern (9,1 Prozent), Baden-Württemberg (10,7) und in Hessen (12,6) hat sich der Öko-Gedanke weit stärker durchgesetzt.

Aber auch in Niedersachsen macht sich „Bio“ bezahlt. Im wahrsten Sinn. Auf dem Konto der Bauern. So liegt das durchschnittliche Unternehmensergebnis von Bio-Betrieben bei 85 000 Euro, von konventionellen Betrieben bei 61 400 Euro. „Damit befinden sich die hiesigen Bio-Betriebe auf einem Niveau, das wir uns für alle bäuerlichen Familienbetriebe wünschen“, sagt Schwetje.

Zugleich machen die Zahlen der Landwirtschaftskammer deutlich, dass Öko-Bauern mehr Aufwand und mehr Arbeitskräfte investieren müssen als die konventionellen Nachbarn. Die Erträge für Weizen und Kartoffeln beispielsweise sind geringer. Aber der Preisaufschlag für Bio-Waren im Handel machen den Nachteil oft mehr als wett. So erhielten konventionelle Milcherzeuger im letzten Wirtschaftsjahr durchschnittlich 29 Cent pro Kilogramm. Die Bio-Milch ging dagegen selten unter 44 Cent pro Kilo vom Hof.

Die Nachfrage macht’s. Oder mit den Worten Schwetjes: „Der Markt für ökologisch erzeugte Produkte wächst schneller als die ökologisch bewirtschaftete Fläche.“ Der Kammer-Präsident sieht dabei keinen Unterscheid zur Qualität konventioneller Produkte. Aber mancher Kunde, so Schwetje, hätte einfach ein gutes Gewissen, „wenn er in ein Bio-Schnitzel beißt“.