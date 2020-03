Liquidität: NBank kommt jetzt ins Laufen

Hannover /Oldenburg Die landeseigene NBank hat für kleinere Firmen inzwischen etwa acht Millionen Euro an staatlicher Finanzhilfe gegen die Einbrüche in der Corona-Krise genehmigt. Bis Sonntagabend seien Zuschüsse von mehr als sechs Millionen Euro zur Zahlung angewiesen sowie rund zwei Millionen Euro an Darlehen geprüft und bewilligt worden, hieß es am Montag. Gut 1500 Unternehmen erhielten damit bereits Unterstützung. Insgesamt 37 000 E-Mails mit Anträgen seien eingetroffen.

„Wir kommen jetzt ins Laufen“, erklärte die Bank. Vorige Woche war zeitweilig die Technik zusammengebrochen. Parallel zur Online-Beantragung können nun PDF-Dokumente auch gemailt werden.

Das Programm „Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen“ bietet Zuschüsse von 3000 bis 20 000 Euro an.