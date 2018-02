Hannover /Oldenburg Nach amtlichen Kontrollen bei Fernwärmeanbietern in Niedersachsen haben sieben Unternehmen ihre Preise erheblich gesenkt. Die Versorger standen im Verdacht, zu Unrecht überhöhte Preise von ihren Kunden zu verlangen – darunter auch die EWE Vertrieb GmbH, eine hundertprozentige Tochter der EWE AG.

Die Preissenkungen machten im Durchschnitt pro Jahr 500 Euro für ein typisches Einfamilienhaus aus und seien rückwirkend zum 1. Januar 2017 wirksam, teilte die Landeskartellbehörde am Mittwoch in Hannover mit. Sie hatte im Zeitraum von 2013 bis 2016 die Preisstrukturen von 27 Fernwärmeversorgern in 143 Netzgebieten untersucht.

Der Missbrauchsverdacht gegen drei Versorger wurde fallen gelassen, weil diese ihre Preise im Laufe der Untersuchung gesenkt hatten. Die Kontrolleure leiteten jedoch gegen die vier Unternehmen Enercity Contracting GmbH, Energie-Projektgesellschaft Langenhagen, EWE Vertrieb GmbH und WEVG Salzgitter GmbH und Co KG Verfahren ein. Auch diese Versorger verpflichteten sich nach intensiven Verhandlungen schließlich, Preissenkungen und Rückerstattungen vorzunehmen, teilte die Kartellbehörde mit. Daraufhin seien die vier Verfahren beendet worden.

Auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung teilte der Oldenburger Energieversorger mit, dass „EWE und die Kartellbehörde sich nach eingehendem Austausch über die Wärmepreise von EWE in vier Wärmegebieten darüber verständigt haben, dass EWE seine bisherigen Wärmepreise dort nach unten anpasst“. Gleichwohl sei EWE „davon überzeugt, dass strukturelle Besonderheiten wie überdurchschnittlich lange Leitungslängen pro Kunde die bisherigen Preise rechtfertigten“.

Betroffen sei nach Angaben eines Konzernsprechers „nur ein geringer Teil der EWE-Wärmekunden“ in vier Wärmegebieten, insgesamt 650 Kunden. Mit der Preisanpassung soll „umgehend“ begonnen werden. Die Anpassungen richten sich laut EWE nach der Infrastruktur und sind daher je nach Gebiet unterschiedlich. Zur Preisstruktur machte der Konzern auf Nachfrage keine genauen Angaben.

Anbieter von Fernwärme haben mit ihren lokal geschlossenen Netzen kaum Konkurrenz. Kunden haben daher wenig Möglichkeiten, ihren Versorger zu wechseln. Die Kartellaufsicht muss daher dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Monopolstellung nicht ausnutzen.