NordLB rechnet erneut mit Verlust

Hannover /Oldenburg Die im Umbau befindliche Norddeutsche Landesbank steuert in der Corona-Krise erneut auf einen Verlust zu. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Bank das Gesamtjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis abschließen wird“, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Donnerstag. In den ersten neun Monaten 2020 betrug das Minus 74 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte die NordLB, die auch einen Standort in Oldenburg hat, noch einen Gewinn von 215 Millionen Euro erwirtschaftet.