Nur wenige nehmen Sabbatical

Hannover /Oldenburg Nur relativ wenige Mitarbeiter haben bei den größten Arbeitgebern in Niedersachsen in den vergangenen Jahren ein Sabbatical genommen. Eine solche längere Auszeit vom Job bieten aber inzwischen viele Firmen ihren Beschäftigten an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei großen Unternehmen ergab.

Beim Autozulieferer Continental etwa nahmen seit Mitte 2016 von den mehr als 60 000 Angestellten in Deutschland 428 ein Sabbatical. Auch bei Volkswagen können Mitarbeiter länger aussteigen. Der Automobilkonzern bietet ihnen eine Wiedereinstellungszusage. Konkrete Zahlen liegen dort nicht vor.

Beim Energieversorger EWE in Oldenburg werden Zeitwertkonten genutzt. In den vergangenen drei Jahren nahmen bei EWE so bereits rund 100 Mitarbeiter ein Sabbatical. Während die EWE-Angestellten 2015 im Schnitt 67 freie Tage als Auszeit nahmen, waren es 2016 und 2017 durchschnittlich nur noch 32 Tage und 35 Tage.