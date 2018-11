Ökolandbau in Niedersachsen wächst weiter

Hannover /Oldenburg Der Ökolandbau befindet sich in Niedersachsen weiter auf Wachstumskurs. „Nach aktuellen Prognosen haben dieses Jahr rund 200 Betriebe umgestellt“, sagte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen, am Mittwoch bei der Eröffnung des Fachforums Ökolandbau in Hannover. Damit legt die Zahl alternativ wirtschaftender Betriebe im dritten Jahr in Folge zu. Für das laufende Jahr kündigte Schwetje eine Zunahme der Bio-Fläche um rund 10 000 Hektar an. „Damit wird erstmals die 100 000-Hektar-Marke überschritten“, sagte er.