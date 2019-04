Hannover /Oldenburg Das Deutsche Tierschutzbüro hat in Hannover eine Petition mit 134 789 Unterschriften an das niedersächsische Agrarministerium übergeben und damit die Schließung eines Oldenburger Schlachthofs gefordert. „Die enorme Anzahl an Unterschriften zeigt, wie erschreckend die Zustände im Schlachthof Oldenburg für viele Menschen waren und sind“, sagte der Vorstandsvorsitzender des Vereins, Jan Peifer, am Montag.

Im November hatte der Verein Videos gezeigt, die mit versteckter Kamera in dem Schlachthof aufgenommen worden sein sollen. Die Bilder zeigen, wie Rinder nicht fachgerecht betäubt und bei Bewusstsein getötet werden.

Der damalige Schlachthofbetreiber räumte damals die Vorwürfe im Grundsatz ein, machte aber vor allem Werkvertragsarbeiter dafür verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Videomaterial wird demnach derzeit vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ausgewertet. Mit Ergebnissen wird Ende April gerechnet.

Seit der Video-Veröffentlichung des Deutschen Tierschutzbüros ruht der Betrieb auf dem Oldenburger Schlachthof. Zahlreiche Großkunden hatten ihre Aufträge nach der Veröffentlich der Videos storniert. Der neue Eigentümer, die Goldschmaus-Gruppe aus dem Kreis Cloppenburg, will den Schlachthof modernisieren.