Prämie für Windräder?

Hannover /Oldenburg Bürger und Kommunen sollen künftig für Windräder in ihrer Umgebung belohnt werden, um die Akzeptanz für Windparks zu steigern. Das fordert die SPD. Wie genau das aussehen könnte, soll eine Arbeitsgruppe bis Ende März erarbeiten.

In einer NWZ-Umfrage vom Donnerstag gingen allerdings die meisten Leser (61 Prozent) nicht davon aus, dass eine Prämie den Ausbau erneuerbarer Energien erleichtert.

Nach dem Willen der SPD sollen die Anwohner direkt profitieren. Man müsse „direkte finanzielle Anreize für die Bürger schaffen, die in solchen Gebieten leben“, sagt der Fraktionsvize im Bundestag, Matthias Miersch, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Das reicht von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu einem ,Windbürgergeld‘, also direkten Geldflüssen für alle betroffenen Anwohner.“

Auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) aus Sande/Friesland unterstützt die Idee einer verpflichtenden Beteiligungsmöglichkeit. „Im Umfeld des Windparks könnten Stromkunden günstiger gestellt werden. Das wäre eine direkte Beteiligung“, schlägt er im NWZ-Interview vor. „Bürger im ländlichen Raum sollen dauerhaft finanziell von den erneuerbaren Energien profitieren.“

Bürgerproteste und Klagen halten den Ausbau von Windparks in Deutschland zunehmen auf. Die Politik will das ändern. Zur Debatte gehört auch der Koalitionsstreit über Regeln für den Abstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen. In einem Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) hieß es, bundesweit sollten 1000 Meter schon bei Siedlungen ab sechs Wohnhäusern gelten – das hält die SPD aber für zu streng, auch aus den Ländern gab es viel Widerspruch, ebenso bei Energiekonzernen wie der EWE in Oldenburg.