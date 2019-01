Hannover /Oldenburg Sie sind zuständig für den Tierschutz, die Tierseuchenbekämpfung und die Lebensmittelkontrolle: Amtsveterinäre in Niedersachsen fordern mehr Geld für die Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben. Sie überwachen die Sicherheit von tierischen Produkten vom Stall bis zum Teller. „Wir benötigen vor allem eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, um den Tierschutz vor Ort auch stemmen zu können“, sagte Dirk Claussen, Vorsitzender des Verbandes der beamteten und angestellten Tierärzte Niedersachsen und Amtsveterinär für den Kreis Oldenburg.

Hauptverantwortlich für den Tierschutz sind die Schlachthöfe selbst. Die Behörden haben die Aufgabe, die Eigenkontrollen der Unternehmen zu überprüfen. Häufig führe der enorme Zeit- und Kostendruck in den Produktionen zu Mängeln. „Tierschutz gibt es nicht im Akkord“, betonte Claussen.

Nach Bekanntwerden von Missständen auf Schlachthöfen in Bad Iburg, Oldenburg und der Region Hannover hatte das niedersächsische Agrarministerium mehr staatliche Kontrollen angekündigt und eine Videoüberwachung ins Spiel gebracht. Bei unangekündigten Überprüfungen in 18 Schlachthöfen hatten amtliche Kontrolleure Anfang des Jahres in vielen Betrieben Mängel entdeckt. Laut Agrarministerium gab es bei zehn Unternehmen Auffälligkeiten in Sachen Tierschutz und bei 14 Mängel bei Technik und Betäubung.

Laut Verfassung muss das Land die Veterinärverwaltung der Landkreise und kreisfreien Städte finanzieren. „Wir steuern aber schon jetzt 23 Millionen Euro im Jahr selbst bei“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer. Für neue Aufgaben wie die Videoüberwachung sei neues Personal notwendig, betonte er.

Die Forderungen seien bekannt, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums. „Wir wollen über die finanzielle Ausstattung sprechen.“

In Niedersachsen gibt es knapp 500 Amtsveterinäre. Zudem sind etwa 10 Prozent der fast 2400 Tierärzte nebenberuflich im behördlichen Auftrag in der Fleischuntersuchung tätig. Gegen zwei dieser Tierärzte wird wegen des Verdachts von Tierschutzverstößen ermittelt. Die beiden waren mit Untersuchungen im inzwischen geschlossenen Schlachthof in Bad Iburg beauftragt.