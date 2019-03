Service zu Brexit gefragt

Hannover /Oldenburg Die unklare Brexit-Situation wirft auch in Niedersachsen viele Fragen auf. Bei einer zum Thema eingerichteten Service-Verbindung gingen in der ersten Woche 165 Anrufe ein, wie das Europaministerium am Freitag mitteilte. Ein Großteil der Fragen beschäftigte sich mit der Einbürgerung, dem Status britischer Staatsbürger in Deutschland sowie Reisen ins Vereinigte Königreich. Die Info-Hotline Tel. 0511/ 120 97 77 war in der Vorwoche freigeschaltet worden. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Service-Center der Stadt Oldenburg angeboten. Die Hotline ist bis 30. April montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr erreichbar.