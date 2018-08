Zu viel Schadstoff in der Luft

Bei der Luftqualität sieht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Niedersachsen auf gutem Weg. Die Stickoxidwerte in vielen Städten hätten sich bereits verbessert, sagte er.

Die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr ist aber weiterhin ein Problem. 2017 wurden die Grenzwerte von 40 Mikrogramm je Kubikmeter in Oldenburg (49), Hannover (48 ), Osnabrück (46) und Hildesheim (42) überschritten. Nach vorläufiger Auswertung von Daten des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes gab es in den vier Städten auch im ersten Halbjahr 2018 zu viel Schadstoff in der Luft.