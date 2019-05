Stuke begrüßt Batterieplan

Hannover /Oldenburg Auch vom niedersächsischen IHK-Verbund (IHKN/Hannover) werden die aktuellen Pläne zum Aufbau einer Batteriezellenforschung in Salzgitter begrüßt. Dies „würde Niedersachsens Wirtschaft stärken“, hieß es. Deutschland und Europa hätten „viel zu lange zugesehen, wie andernorts Know-how in Batterietechnologien aufgebaut wurde“, meinte Gert Stuke, der als Präsident der Oldenburgischen IHK zurzeit turnusmäßig auch der IHKN vorsteht. „Wir begrüßen es daher sehr, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird, um der Batterieforschung in Deutschland den notwendigen Innovationsschub zu ermöglichen.“ Der vorgeschlagene Standort in Salzgitter sei „bestens geeignet“.