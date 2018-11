Hannover /Oldenburg Gerade in der Erkältungszeit verwenden viele Bundesbürger Nahrungsergänzungsmittel. Was Verbrauchern beim Einkauf von Nahrungsergänzungsmitteln wichtig ist und auf welche Angaben der Produktverpackung sie achten, wollen die Verbraucherzen­tralen jetzt mit einer bundesweiten Umfrage herausfinden. Nach Angaben der Verbraucherzentrale in Oldenburg ist sie bis zum 14. Dezember geschaltet unter der Adresse: