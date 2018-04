Otte-Kinast fordert Hilfe für Tierschutz

Hannover Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geht davon aus, dass ab dem 1. Januar 2019 Schluss ist mit dem massenhaften Töten männlicher Küken. Ende des Jahres sollten Maschinen im Einsatz sein, die das Geschlecht der Tiere weit vor dem Schlüpfen erkennen, sagte Otte-Kinast am Dienstag. Sie forderte allerdings vor der am Mittwoch beginnenden Agrarministerkonferenz in Münster ihre Bundeskollegin Julia Klöckner (CDU) auf, gerade kleinere Brütereien beim Kauf dieser teuren Anlagen zu unterstützen.