Otte-Kinast will keine Dürrehilfe für Bauern

Hannover Nach dem Dürre-Sommer des vergangenen Jahres schließt Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast für dieses Jahr eine erneute Nothilfe für die Bauern aus. Bei einer erneuten langen Trockenheit müssten die Landwirte ihr Betriebsrisiko tragen, sagte die CDU-Politikerin. Sie gestand zu, dass die Lage angespannt sei. „Das ist schon dramatisch: Das letzte Jahr hängt uns noch nach. Und wenn es dieses Jahr so trocken bleibt wie in diesen Tagen, dann wird es noch schlimmer“, sagte Otte-Kinast. „Ein zweites Dürrejahr werden viele landwirtschaftliche Betriebe vielleicht auch nicht überstehen“, sagte Otte-Kinast. „Aber ich wünsche mir nicht noch mal eine Dürrehilfe aus Bundes- oder EU-Mitteln. Das ist jetzt wirklich ein Betriebsrisiko, das muss man so deutlich sagen.“ Im Vorjahr hatte es je zur Hälfte von Bund und Land finanzierte Dürrehilfe für Niedersachsens Bauern von 35,6 Millionen Euro gegeben.