Hannover Nach den unglücklichen Beitragsbescheiden der neuen niedersächsischen Pflegekammer treffen sich deren Präsidentin Sandra Mehmecke und Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) an diesem Mittwoch zum Krisengespräch.

Der 2017 per Gesetz beschlossenen berufsständigen Selbstverwaltung gehören alle in Niedersachsen tätigen Fachkräfte der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege per Pflichtmitgliedschaft an. Sie müssen einen Beitrag zahlen, der nach dem Einkommen bemessen wird. Vor Weihnachten hatte die Kammer Bescheide über 140 Euro fürs halbe Jahr 2018 verschickt, was Jahreseinkünften von 70 000 Euro entspricht. Der Jahres-Höchstbeitrag für die Kammer-Mitgliedschaft liegt bei 280 Euro. Da kaum eine Pflegekraft ein Jahres-Einkommen von 70 000 erzielen dürfte, zogen die Beitragsbescheide eine Welle des Protestes nach sich.

Um weniger zu zahlen, müssen Mitglieder ihr steuerpflichtiges Jahresbruttoeinkommen angeben. Erst dann wird ein neuer Bescheid über 0,4 Prozent der Jahreseinkünfte erstellt. In einer Online-Petition fordern mittlerweile 40 000 Unterzeichner die Abschaffung der Kammer.

Das Sozialministerium als Rechtsaufsicht der Pflegekammer hatte das Verfahren rechtlich zwar nicht beanstandet, bezeichnete das Vorgehen der Kammer aber als „unglücklich und unsensibel“. Ministerin Reimann drängt nun auf eine Überarbeitung der Beitragsordnung und erwartet, dass die Kammer dafür Vorschläge mitbringt. Pflegekammer-Präsidentin Mehmecke räumte gegenüber dieser Zeitung bereits Fehler ein und betonte: „Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungsvorschlägen.“

Unterdessen stellt der Niedersächsische Beamtenbund (NBB) die Kammer an sich infrage. Der NBB-Landesvorsitzende Martin Kalt erklärt zu den aktuellen Vorgängen: „Ich erwarte, dass die unsäglichen Bescheide der Zwangsbeiträge unverzüglich zurückgenommen werden und fordere die Landesregierung auf, dass sie bereits jetzt und nicht, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, erst in 2020 ernsthaft darüber diskutiert, ob ein Weiterbestehen der Pflegekammer wirklich notwendig und sinnvoll ist.“ Aus Kalts Sicht wurde „ein Konstrukt geschaffen, das keine wirklichen Kompetenzen vorhält“. Dafür entstünden aber jährlich hohe Kosten, die durch die Pflegekräfte mit ihren Beiträgen aufgebracht werden müssten.