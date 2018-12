Hannover /Rastede Bauernfamilien mit psychischen Problemen suchen verstärkt Hilfe bei den landwirtschaftlichen Sorgentelefonen und Familienberatungen in Niedersachsen. 170 Landwirte nutzten dieses Jahr bislang die drei Sorgentelefone, bei denen der Gesprächsbedarf in der Winterzeit besonders groß ist, wie der Landesbauernverband am Donnerstag mitteilte. 133 der Anrufer waren Frauen, 37 Männer. „Das vorherrschende Thema bei den Sorgentelefonen und in der Familienberatung ist nach wie vor der Generationenkonflikt auf den Höfen“, sagte Constanze Brinkmann von der Familienberatung. Regelmäßig gehe es auch um Ehe-Probleme.

„Durch das enge Miteinander ist es naheliegend, dass sich Konflikte ergeben“, erklärte Anne Dirksen, die das landwirtschaftliche Sorgentelefon Rastede (Telefon 04402 84488) leitet. Ein Hof sei vergleichbar mit einem Mobile: Wenn jemand neues dazukomme, verschiebe sich das Gefüge; nicht jeder sei dazu bereit, sich ein Stück zu bewegen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen.

„Burnout und der Druck bei Entscheidungen, die die Existenz des Hofes betreffen, lösen Ängste und Konflikte aus“, sagte Brinkmann. Die wirtschaftlich schwierige Situation führe zu angespannten Situationen. Landwirte seien wegen ihrer hohen Arbeitsmoral sehr burnoutgefährdet, wie Dirksen erklärte. Hinzu komme die fehlende Wertschätzung für ihre Arbeit – sowohl von der Gesellschaft als auch von der eigenen Familie.

Die Berater kommen selbst aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Die Anrufer können anonym über ihre Probleme reden.