Hannover /Rastede Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft „Verdi“ an diesem Mittwoch den Druck in der laufenden Tarifrunde für 12 000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche erhöhen. Da Hunderte Geldtransporte bestreikt würden, blieben Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld, teilte „Verdi“ mit. Es könne zu erheblichen Störungen kommen. In Hannover ist eine zentrale Kundgebung geplant. Auch der Raum Oldenburg/Rastede ist vertreten.