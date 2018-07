Reisewelle: Landwirte warnen vor Virus

Hannover Zum Start des Urlaubs-Reiseverkehrs weisen Niedersachsens Landwirte bei einem landesweiten Aktionstag auf die Gefahr einer ungewollten Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hin. Auf Autobahnraststätten und Parkplätzen wollen sie Urlauber und LKW-Fahrer mit Flugblättern in polnischer, rumänischer, litauischer und sechs weiteren Sprachen vor einer möglichen Ausbreitung der Seuche warnen. Die Afrikanische Schweinepest ist eine Infektionskrankheit, die bei Wild- und Hausschweinen meist innerhalb weniger Tage tödlich endet. Sie breitet sich über Wildschweine aus.

In den vergangenen Wochen traten vermehrt Fälle in Osteuropa auf. Eine mitgebrachte Salami aus Ungarn etwa könne das Virus enthalten, warnte das Landvolk. Der am Rastplatz entsorgte Wurstrest könnte dann eine Nahrungs- und Verbreitungsquelle für Wildschweine darstellen. Es soll verhindert werden, dass sich das Virus aufgrund des steten Transitverkehrs auf diesen Wegen ausbreitet und weiter nach Westeuropa vorrückt.

Das Einschleppen des Virus nach Niedersachsen hätte fatale Folgen für die Landwirtschaft. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, für Schweine jedoch tödlich.