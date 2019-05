Forschung zu Batteriezellen in Salzgitter?

Hannover /Salzgitter Die Stadt Salzgitter soll für Niedersachsen bei einem bundesweiten Wettbewerb zur Standortsuche für die Batteriezellenforschung ins Rennen gehen. Auf einem Indus-triegebiet der Stadt könnte eine Batteriefabrik entstehen, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Sollte sich Niedersachsen in dem Auswahlverfahren durchsetzen, will das Land die Kosten für den Umbau von Grundstück und Gebäude tragen – rund 185 Millionen Euro. „Salzgitter erfüllt die Ausschreibungskriterien in idealer Weise und sichert Niedersachsen damit gute Chancen, sich im Wettbewerb durchzusetzen“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).