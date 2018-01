Hannover Die rund 220.000 Studenten in Niedersachsen und Bremen können mit ihrem Semesterticket ab Herbst 2018 landesweit mit Regionalzügen fahren. Im Rahmen einer Neuregelung sind auch Fahrten bis Magdeburg, Lübeck, Kassel, Paderborn, Bielefeld, Münster, Hamburg und ins niederländische Hengelo möglich, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover am Freitag mit. Bislang galt das Semesterticket jeweils in einem unterschiedlich großen Umkreis.

Die Kosten werden halbjährlich mit dem Semesterbeitrag einkassiert. Die Neuregelung führt bei einzelnen Hochschulen zu höheren, bei anderen hingegen zu niedrigeren Kosten. Künftig zahlen Studenten in Niedersachsen pro Semester 129,59 Euro und dort, wo die Hochschule im Gebiet eines Verkehrsverbundes liegt, 81,92 Euro.