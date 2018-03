Smartphone stört beim Frühstück mit Familie

Hannover Smartphones stören einer Umfrage zufolge an Wochenenden und Feiertagen wie Ostern zunehmend den Familienfrieden am Frühstückstisch. Vor allem für viele jüngere Menschen sei es inzwischen ganz normal, zwischen Kaffee, Brötchen und Marmelade noch schnell mal eine Nachricht zu schreiben oder ein Foto zu posten, teilte die Kaufmännische Krankenkasse KKH in Hannover mit.

Nach einer Forsa-Umfrage beschäftigen sich zwei Drittel der 18- bis- 29-Jährigen schon beim Frühstück mit dem Smartphone oder Tablet. Auch Kinder seien bei digitalen Medien sehr aktiv. Häufig sorge das für Diskussionen: 78 Prozent der befragten Eltern berichteten, dass der Medienkonsum ihres Kindes schon einmal Grund für einen Konflikt gewesen sei.