Hannover Ambulante Pflegedienste in Niedersachsen müssen zunehmend Anfragen von Patienten ablehnen, viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Sollte es zu keiner deutlich besseren Vergütung durch die Kranken- und Pflegekassen kommen, müssten weitere Anbieter schließen, warnten AWO und Diakonie. Von einem solchen Ausstieg wären 16 000 Pflegebedürftige und 5000 Pflegekräfte betroffen.

Die beiden Verbände, die anders als andere Anbieter Tariflöhne zahlen, drohten gar, komplett aus der ambulanten Pflege auszusteigen. Die Situation sei sehr kritisch, sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes AWO Deutschland, Rifat Fersahoglu-Weber. „Wir haben seit Jahren die Situation, dass Niedersachsen Schlusslicht ist in der Vergütung für die Pflege.“

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann appellierte an die Kassen, „dass sie ihrer Verantwortung für eine gute pflegerische Versorgung und Infrastruktur in Niedersachsen gerecht werden und endlich Tariflöhne refinanzieren“. Auch die zum Teil langen Anfahrtswege müssten endlich angemessen bezahlt werden, sagte die SPD-Politikerin. „Angesichts dieser angespannten Situation ist es wichtiger denn je, dass die gesellschaftlich so wertvolle Arbeit der Pflegekräfte angemessen vergütet wird und Tariflöhne gezahlt werden können, das müssen die Pflegekassen anerkennen – ein Sparkurs auf dem Rücken der Pflegekräfte ist verantwortungslos.“

Eine Fahrt zum Patienten dauere im Durchschnitt sechs Minuten, von den Kostenträgern würden aber nur drei Minuten erstattet, berichtete der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Dienstgeberverbandes Niedersachsen, Rüdiger Becker. „Zwei Drittel aller Dienste schreiben rote Zahlen. Wir können das nicht länger verantworten.“ An diesem Donnerstag und Anfang April stehen Schiedsgerichtstermine an, bei denen es um eine bessere Vergütung geht.

Die Pflegekassen werden dabei von der AOK und dem Verband der Ersatzkassen (vdek) vertreten. Jörg Niemann, vdek-Leiter in Niedersachsen, wies die Forderungen vehement zurück. Zwischen 2013 und 2018 seien die Preise für die ambulante Pflege um 14,3 Prozent gestiegen, sagte er. „AWO und Diakonie muss bewusst sein, dass Vergütungserhöhungen von 20 Prozent mit acht Prozent Gewinn- und Risikozuschlag unrealistisch sind.“ Die Kassen verhandelten die Preise nicht in eigenem Interesse, sondern für die Betroffenen, betonte Niemann. „Das bedeutet: Bei einer Preiserhöhung von 20 Prozent kommt der Pflegedienst nicht mehr an fünf, sondern nur noch an vier Tagen nach Hause.“