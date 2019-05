Sperrsystem gegen Spielsucht

Hannover Niedersachsen will mit einem neuen Glückspielgesetz für besseren Schutz vor Spielsucht sorgen und das Auswahlverfahren für die rund 1900 Spielhallen in Niedersachsen neu regeln. Einen Entwurf gab die Landesregierung am Dienstag frei. Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 2012 einen Mindestabstand zwischen Spielhallen vor, außerdem sind mehrere Spielhallen unter einem Dach verboten. In Niedersachsen wurde seitdem ausgelost, welche Hallen weiterbestehen dürfen. Wegen vieler Beschwerden wurde diese Praxis jedoch untersagt. Im neuen Gesetz soll ein landesweites Sperrsystem eingeführt und Spielsüchtige in eine Sperrdatei eingetragen werden. Ihnen ist dann der Zutritt zu Spielhallen in Niedersachsen verboten. Spielhallenbetreiber sollen verpflichtend an diesem System teilnehmen. So komme Niedersachsen den Forderungen der Suchthilfe nach, hieß es.