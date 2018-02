Spitzenjahr für Niedersachsens Bau

Hannover Niedersachsens Bau-Branche hat im vergangenen Jahr ganz dem Bundestrend folgend deutlich zugelegt. Die statistisch erfassten Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten erzielten zusammen einen Umsatz von 8,81 Milliarden Euro. Dies sei ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Montag mit. Bundesweit lag das Umsatzplus bei sechs Prozent. Nach ihrem besten Jahr seit Mitte der 1990er Jahre sieht die Branche auch für 2018 kein Ende des Aufschwungs.