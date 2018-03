Hannover Niedersachsens Stahl- und Aluminiumindus­trie befürchtet durch die angekündigten US-Zölle eine Umlenkung des Handels und eine Überschwemmung des europäischen Marktes mit billigem Importstahl. „Es werden dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die nicht mehr in die USA exportierten Mengen Stahl ihren Weg nach Europa finden“, sagte der Chef des zweitgrößten deutschen Stahlherstellers Salzgitter, Jörg Fuhrmann, nach einem Spitzentreffen der Branche am Freitag in Hannover. Die Kommission müsse entsprechende Handelsschutzmaßnahmen ergreifen und Quoten festgelegen.

Auch der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, sprach von einer Bedrohung für die europäische Stahlindustrie und forderte EU-Reaktionen. Die nicht mehr auf den US-Markt gelangenden Stahlmengen könnten auf den EU-Markt drängen. „Das wären mehr als 13 Millionen Tonnen“, so Kerkhoff.

Auf Initiative von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatten Vertreter betroffener Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften über Auswirkungen und Konsequenzen für den heimischen Markt beraten. „Die Stahlindustrie und die Landesregierung sind sich einig, dass die Erhebung einer Importquote ein geeigneter Weg sein könnte, um mit den USA eine Verständigung zu erzielen“, so der Minister. Er will die klare Positionierung der Industrie in Brüssel verdeutlichen. Die USA seien der siebtgrößte Exportpartner des Stahlstandorts Niedersachsen mit 14 000 Arbeitsplätzen.

Insgesamt sind von den US-Exporten eine Million Tonnen Stahl im Wert von 1,7 Milliarden Dollar betroffen, die dann nicht auf den US-Markt kommen würden.