Starker Rückgang an Mehlschwalben

Hannover Der Naturschutzbund Nabu hat einen starken Rückgang an Mehlschwalben und Mauerseglern in Niedersachsen verzeichnet. Noch nie seien so wenige Vögel gesichtet worden, teilte der Nabu am Mittwoch mit. Besonders oft sei der Haussperling gezählt worden. Auch bei der Amsel sei ein bundesweit starker Rückgang zu verzeichnen. „In Hamburg und Bremen wurden mehr als 40 Prozent weniger Amseln als im Vorjahr gemeldet“, sagte Matthias Freter vom Nabu. In Niedersachsen betrage der Rückgang dagegen nur zehn Prozent. Anders das Rotkehlchen: Mit einem Plus von 22 Prozent, bundesweit plus 20 Prozent, hätten die Vögel ein erstaunliches Ergebnis erzielt.