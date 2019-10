Hannover In Niedersachsen haben wieder vergleichsweise wenige Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit 46 314 Neugründungen lag die Zahl im vergangenen Jahr nur knapp über dem Allzeittief (2016: 46 167), teilte die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Donnerstag unter Berufung auf das Statistikamt mit.

„Das Ziel muss es sein, die Gründungsdynamik in Niedersachsen deutlich zu erhöhen“, sagte Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. Gründungen sorgten für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. In Relation zur Einwohnerzahl liege Niedersachsen aber unter dem Bundesschnitt und im Ranking der Länder nur auf Platz zehn.

Zwei von drei Gründern in Niedersachsen sind Männer, der Frauenanteil hat sich seit Jahren kaum verändert. Fast 20 Prozent der Gründer kommen aus dem Ausland, obwohl diese Gruppe nur zehn Prozent der Bevölkerung stellt. Die meisten Start-ups fallen in den Dienstleistungsbereich (34 Prozent), gefolgt vom Handel (24 Prozent).

Zu Beginn des Jahrzehnts hatten sich noch deutlich mehr Menschen selbstständig gemacht: Im Jahr 2010 gab es 62 264 Gründungen. Der Rückgang liegt damit im Zeitraum 2010 bis 2018 bei rund 25 Prozent. Dennoch gab es in fast allen Branchen mehr Gründungen als Betriebsaufgaben. Lediglich im Gastgewerbe war die Bilanz rückläufig.