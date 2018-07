Hannover In Niedersachsen sind die Arbeitskosten in den vergangenen Jahren fast überall gestiegen. Wie aus der am Dienstag in Hannover veröffentlichten Arbeitskostenerhebung des Landesamts für Statistik hervorgeht, lagen die Nettoarbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im Jahr 2016 durchschnittlich bei 30,99 Euro. Das waren knapp 7,6 Prozent mehr als 2012.

Den höchsten Anstieg verzeichnete in diesen Zeitraum die Branche Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie Beseitigung von Umweltverschmutzungen mit 19,3 Prozent. Ursächliche hierfür waren nach Angaben der Statistiker sowohl gestiegene Bruttoverdienste (21,9 Prozent) als auch die stark angewachsenen Lohnnebenkosten (plus 18,4 Prozent). Einzig in den Wirtschaftszweigen „Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen gingen die Arbeitskosten zurück.

Wie das Landesamt für Statistik weiter mitteilte, waren die Nettoarbeitskosten in der Energieversorgung (52,15 Euro) sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden (46,05 Euro) im Jahr 2016 am höchsten.

Am geringsten sind die Kosten für eine geleistete Arbeitsstunde demnach im Gastgewerbe (16,98 Euro) und bei der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (19,92 Euro). Hierzu gehören unter anderem die Zeitarbeitsfirmen, aber auch Reisebüros sowie Wach- und Sicherheitsdienste. Beide Wirtschaftsbereiche seien sehr personalintensiv und wiesen zugleich einen relativ hohen Anteil an Geringverdienern aus, hieß es vom Statistischen Landesamt.