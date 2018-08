Hannover In Niedersachsen waren 2017 etwas weniger Menschen armutsgefährdet als im Jahr davor. Die Quote lag bei 15,8 Prozent und damit leicht unter dem Niveau des Höchststandes von 2016 (16 Prozent), wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Damit waren in dem Bundesland rund 1,24 Millionen Menschen von relativer Einkommensarmut betroffen. Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen (LAK) warnte angesichts der Zahlen weiter vor sozialem Sprengstoff. Die Armut verfestige sich nahezu auf Rekordniveau.

„Immer mehr Menschen profitieren immer weniger von Wachstum und Wohlstand“, mahnte LAK-Sprecher Lars Niggemeier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Mieten stiegen so stark, dass 1,3 Millionen Haushalte in Deutschland nach der Mietzahlung nur ein Resteinkommen unterhalb der Grundsicherungssätze hätten. Weil 20 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiteten, werde die Altersarmut drastisch zunehmen.