Hannover So viele Niedersachsen wie noch nie zuvor waren im vergangenen Jahr im Internet unterwegs. Rund 90,3 Prozent der über Zehnjährigen habe im vergangenen Jahr das Netz für private Zwecke genutzt, teilte das niedersächsische Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mit. Dies sei gegenüber dem Jahr 2016 ein leichter Anstieg (90,2 Prozent).

Am meisten nutzten die Menschen das Netz zum Senden oder Empfangen von E-Mails (92,5 Prozent), hieß es. Die sozialen Netzwerke wie Facebook wurden von mehr als 52,9 Prozent der Niedersachsen besucht. In der Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren war der Anteil der Nutzer von sozialen Medien mit 93,3 Prozent deutlich höher.

Eine große Rolle spiele bei der Nutzung auch die Informationssuche, hieß es. Mehr als 70 Prozent der Befragten gaben an, online Nachrichten oder Zeitschriften zu lesen. Mehr als 90 Prozent der Nutzer suchten im Internet nach Auskunft über Waren und Dienstleistungen. Gestiegen sei auch die Suche nach Informationen zu Gesundheitsthemen (66,9 Prozent).